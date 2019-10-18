وفيات يوم الجمعة 18 اكتوبر 2019

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18 أكتوبر، 2019
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روسيا 2018
الاتحاد الإسباني يؤجل الكلاسيكو ويعلن موعده الجديد
منذ 23 ساعة
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الفارس الكويتي الخرافي يفوز بجائزة كأفضل رياضي في آسيا
منذ 24 ساعة
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الكويت وقطر توقعان مذكرة تفاهم لانشاء اكاديمية اولمبية في الكويت
منذ يوم واحد
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ميسي: دوري أبطال أوروبا بطولة خاصة لكن الدوري أهم
منذ يومين
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اقتصاد
صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى سنوات من الضبط المالي لخفض الدين العام
منذ 9 ساعات
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“الصندوق الكويتي”: مصر أكثر الدول التزاما في سداد القروض التنموية
منذ يوم واحد
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قطر تلغي نظام “الكفالة” للعمال الأجانب
منذ يوم واحد
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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 53 سنتا ليبلغ 61ر60 دولار
منذ 3 أيام
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روسيا 2018
الاتحاد الإسباني يؤجل الكلاسيكو ويعلن موعده الجديد
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
الفارس الكويتي الخرافي يفوز بجائزة كأفضل رياضي في آسيا
منذ 24 ساعة
أضف تعليق
الكويت وقطر توقعان مذكرة تفاهم لانشاء اكاديمية اولمبية في الكويت
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ميسي: دوري أبطال أوروبا بطولة خاصة لكن الدوري أهم
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى سنوات من الضبط المالي لخفض الدين العام
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
“الصندوق الكويتي”: مصر أكثر الدول التزاما في سداد القروض التنموية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
قطر تلغي نظام “الكفالة” للعمال الأجانب
منذ يوم واحد
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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 53 سنتا ليبلغ 61ر60 دولار
منذ 3 أيام
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
الاتحاد الإسباني يؤجل الكلاسيكو ويعلن موعده الجديد
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
الفارس الكويتي الخرافي يفوز بجائزة كأفضل رياضي في آسيا
منذ 24 ساعة
أضف تعليق
الكويت وقطر توقعان مذكرة تفاهم لانشاء اكاديمية اولمبية في الكويت
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ميسي: دوري أبطال أوروبا بطولة خاصة لكن الدوري أهم
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
صندوق النقد الدولي: لبنان بحاجة إلى سنوات من الضبط المالي لخفض الدين العام
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
“الصندوق الكويتي”: مصر أكثر الدول التزاما في سداد القروض التنموية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
قطر تلغي نظام “الكفالة” للعمال الأجانب
منذ يوم واحد
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 53 سنتا ليبلغ 61ر60 دولار
منذ 3 أيام
أضف تعليق
الرأي
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” هات اذنك “
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الوفيات
وفيات يوم الجمعة 18 اكتوبر 2019
منذ 56 دقيقة
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