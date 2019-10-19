اطلق البنك الكويتي للطعام والاغاثة اليوم السبت مشروعه الخيري مصرف (تسبيل المياه) بالتعاون مع الامانة العامة للأوقاف والذي يستهدف شريحة العمال الفقراء الذين يعملون في حرارة الطقس الشديدة.

وقال المدير العام لبنك الطعام سالم الحمر في تصريح صحفي ان المشروع عبارة عن سيارات متنقلة حديثة خاصة بالبنك ومجهزة بأحدث اساليب التبريد لتزويد العمال بالمياه ويعد من اكبر المشاريع تطويرا بالمنطقة في قطاع العمل الخيري.

واضاف الحمر ان البنك يوفر الماء النظيف في عبوات مبردة وجاهزة حيث تنقلها السيارات الى اماكن تجمعات العمال خصوصا في الطرق والمستشفيات والاماكن الحيوية.

واوضح ان المشروع يعد نقلة نوعية في مجال العمل الخيري والانساني بالمنطقة نظرا للأساليب الحديثة التي يستخدمها البنك في انجاح مشاريعه واستفادة اكبر عدد ممكن من المحتاجين.