اعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت ان إدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب التابعة لھا أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبيرا إحترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون (2013/106).

واضافت الوزارة في بيان صحفي ان التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية ل17 شركة عقارية واربع شركات مجوهرات وشركتي صرافة وشركة تامين اضافة الى اصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية واربع شركات مجوهرات وخمس شركات صرافة واربع شركات تامين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت ان إدارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الادارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تاسيس خلال الشهر ذاته منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تامين.

واشارت الى ان الادارة حدثت ايضا بيانات 77 ترخيصا موزعة على 55 شركة عقارية و20 شركة مجوهرات وشركة صرافة وشركة تامين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقبا ل31 شركة عقارية و21 شركة مجوهرات وشركتي تامين وصرافة.

ولفتت الى انها اصدرت امرا بتقديم تقارير لاربع شركات عقارية وشركة تأمين اضافة الى عشرة تقارير للرقابة الميدانية شملت ست شركات عقارية و8 شركات صرافة و19 للمجوهرات.