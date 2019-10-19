اجرى فريق وحدة المناظير بقسم النساء والولادة بمستشفى العدان 25 عملية مناظير (بطنية ورحمية) دقيقة بمشاركة الاستشاري الهندي الزائر الدكتور هاريش فاجازيا ضمن برنامج الأطباء الزوار.

واكدت رئيس قسم النساء والولادة في المستشفى الدكتورة عبير الذايدي في تصريح صحفي اليوم السبت ان العمليات شملت استئصال رحم لوجود اورام وتغيرات ما قبل السرطانية واستئصال اورام واكياس في المبايض.

واضافت الذايدي انه تم اجراء عمليات اورام ليفية لرحم ومرض بطانة الرحم المهاجرة كما تم استئصال حواجز رحمية ومهبلية وازالة التصاقات رحمية عن طريق تقنية المنظار البطني والمنظار الرحمي.

وشددت على اهمية عمل مثل هذه العمليات لما لها من مميزات كثيرة عن العمليات الجراحية المفتوحة من ناحية قلة الالم وفترة تعاف قصيرة وشقوق جراحية صغيرة واقل عرضة للالتهابات بعد العملية.

واكدت انه تم تطوير المستوى الفني لفريق عمل المناظير النسائية في قسم النساء والولادة في المستشفى تمهيدا لافتتاح وحدة المناظير النسائية ضمن مبنى الأمومة والطفولة الجديد.

واشارت الى زيادة في اجراء مثل هذه العمليات حيث بلغ عدد عمليات المناظير الرحمية والبطنية في المستشفى العام الماضي 128 عملية فيما شهد العام الحالي 400 عملية.