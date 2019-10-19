أتلتيكو مدريد يُهدر الفوز أمام فالنسيا

واصل أتلتيكو مدريد مسلسل نتائجه السلبية في الليجا، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه فالنسيا، اليوم السبت.

وعلى ملعبه واندا ميتروبوليتانو، تقدم الروخي بلانكوس بفضل مهاجمه الدولي دييجو كوستا في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

لكن قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، أدرك القائد داني باريخو التعادل لفالنسيا.

وبهذه النتيجة يواصل رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني مسلسل نزيف النقاط في الليجا لثالث جولة على التوالي، بعد التعادل في الجولتين الماضيتين.

واكتفى الأتلتي بإضافة نقطة جعلت رصيده 16 نقطة يحتل بها المركز الرابع، مقابل 13 نقطة لفالنسيا سادس الترتيب.