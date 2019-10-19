هدف متأخر ينقذ توتنهام من السقوط أمام واتفورد

انتزع توتنهام التعادل 1-1 بملعبه، مع واتفورد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، بفضل هدف مثير للجدل قرب النهاية، سجله ديلي آلي وتم احتسابه بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وبذلك يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد تسع مباريات، وبقي واتفورد في مؤخرة الترتيب بأربع نقاط.

واستغل آلي هفوة من بن فوستر حارس واتفورد، واستخدم كتفه في السيطرة على الكرة قبل أن يسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 86، ليلغي تقدم واتفورد بهدف عبد الله دوكوري في الدقيقة السادسة.

وزعم واتفورد، الذي طالب باحتساب ركلة جزاء عندما سقط جيرار دولوفيو بعد احتكاك مع يان فيرتونجن، بأن آلي استخدم ذراعه، وشعر بالغضب من احتساب الهدف الذي تركه بلا أي انتصار بعد تسع مباريات في الدوري.

وكانت فرصة توتنهام الوحيدة في الشوط الأول عن طريق تسديدة ضعيفة من آلي تصدى لها فوستر بسهولة.

وأشرك ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، الذي يتعرض لضغوط، سون هيونج مين في بداية الشوط الثاني وكاد المهاجم الكوري الجنوبي أن يتعادل عندما أطلق تسديدة قوية لمسها فوستر قبل أن تصطدم بالعارضة.

وبدا توتنهام في طريقه لثالث هزيمة على التوالي بعد خسارته المذلة 7-2 أمام بايرن ميونخ و3-صفر من برايتون آند هوف ألبيون، حتى فشل فوستر في الإمساك بكرة سهلة ليستغل آلي الموقف.