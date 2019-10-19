خاص: الإعداد لعريضة “مناشدة” لسمو الأمير بـ”عفو عام” عن “قضايا الرأي السياسي” و”دخول المجلس”

ذكرت مصادر ل بأنه يتم الاعداد لعريضة تتضمن مناشدة لصاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله ورعاه) لتفعيل المادة 75 من الدستور والخاصة بالعفو العام عن أصحاب قضايا الراي السياسي سواء من هم داخل السجن او خارج البلاد بما فيهم المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة.

وتضيف المصادر بأن العريضة تتضمن توقيع عدد كبير من السياسيين والاكاديميين الذين يدركون كما غيرهم من ابناء الشعب الكويتي اهمية هذا الموضوع في توحيد الجبهة الداخلية و تماسكها في ظل هذه الاوضاع الاقليمية الملتهبة كما يدركون حرص سمو أمير البلاد على رص الصفوف الداخلية تحت قيادته الحكيمة.