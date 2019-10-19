الجارالله: المفاوضات مع الاشقاء بالسعودية مستمرة بشأن المنطقة المقسومة

اكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم السبت ان المفاوضات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية بشأن عودة انتاج النفط من المنطقة المقسومة بين البلدين ما زالت مستمرة لافتا الى ان اجواء تلك المفاوضات “إيجابية جدا”.

وقال الجارالله في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه عندما يتم الاتفاق النهائي بشأن هذه المنطقة سيبدأ البلدان في الحديث عن عودة انتاج النفط.

وكان وزير الطاقة السعودي الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز اكد في تصريح سابق ان المباحثات مع الكويت حول المنطقة المقسومة “ايجابية” مشيرا في الوقت ذاته الى توفر الارادة السياسية لتسوية جميع المسائل المتعلقة بهذا الملف.