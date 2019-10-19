حقق نادي الكويت اليوم السبت فوزا عريضا على نظيره التضامن في اطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري فيفا) بنتيجة (6-2).

واحرز اهداف الكويت في المباراة التي اقيمت على ملعبه كلا من فيصل زايد وكالديرون ويوسف ناصر وجمعة سعيد وسيسوكو ليختتم شاهين الخميس مهرجان الاهداف فيما سجل هدفي التضامن راشد المطيري ويوسف عنيزان.

وبهذا الفوز رفع الكويت رصيده الى 9 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتا لحين انتهاء الجولة فيما بقي التضامن على رصيده السابق بثلاث نقاط.

وتستكمل الجولة منافساتها في وقت لاحق من اليوم بلقاء القادسية مع الساحل.