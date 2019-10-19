تعادل نادي القادسية اليوم السبت مع نظيره الساحل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري فيفا) بنتيجة (1-1).

وسجل هدف القادسية في المواجهة التي جمعتهما التي اقيمت على استاد (صباح السالم) لوكاس قاوتشيو فيما سجل هدف الساحل احمد تيتي ليرفع القادسية رصيده الى 7 نقاط بينما رفع الساحل رصيده الى 4 نقاط.

وتختتم الجولة الثالثة منافساتها يوم غد الاحد بلقاء واحد يجمع السالمية مع كاظمة.(