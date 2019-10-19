تعادل نادي القادسية اليوم السبت مع نظيره الساحل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري فيفا) بنتيجة (1-1).
وسجل هدف القادسية في المواجهة التي جمعتهما التي اقيمت على استاد (صباح السالم) لوكاس قاوتشيو فيما سجل هدف الساحل احمد تيتي ليرفع القادسية رصيده الى 7 نقاط بينما رفع الساحل رصيده الى 4 نقاط.
وتختتم الجولة الثالثة منافساتها يوم غد الاحد بلقاء واحد يجمع السالمية مع كاظمة.(
وسجل هدف القادسية في المواجهة التي جمعتهما التي اقيمت على استاد (صباح السالم) لوكاس قاوتشيو فيما سجل هدف الساحل احمد تيتي ليرفع القادسية رصيده الى 7 نقاط بينما رفع الساحل رصيده الى 4 نقاط.
وتختتم الجولة الثالثة منافساتها يوم غد الاحد بلقاء واحد يجمع السالمية مع كاظمة.(
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