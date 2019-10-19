خسر منتخب الكويت لكرة قدم الصالات اليوم السبت امام نظيره البحرين بنتيجة (2 – 0) ضمن التصفيات المؤهلة لكاس آسيا المقبلة في تركمانستان (2020) والمقامة في البحرين.

وقدم ازرق الصالات في اللقاء الذي جمعهما في مدينة خليفة الرياضية ضمن منافسات المجموعة الاولى من البطولة مباراة كبيرة ومستوى فنيا رائعا وسيطره ميدانيه نقصها احراز الاهداف.

وقال عضو مجلس ادارة اتحاد القدم عبدالحميد الكندري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب انتهاء المباراة ان الفريق استعد جيدا للتصفيات الاسيوية باقامة معسكر تدريبي في التشيك.

وهنأ اللاعبين بحصولهم على بطاقة التأهل الى نهائيات كاس آسيا (تركمانستان 2020) معربا عن شكره وتقديره للجهازين الاداري والفني للاهتمام بالفريق خلال البطولة.

واشاد بالمستوى “الفني المتميز” والاداء القوي والثابت والروح القتالية للاعبي الازرق خلال التصفيات داعيا الى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الانجاز للكرة الكويتية في البطولات الخارجية.

وأوضح أن الجمهور الكويتي الحاضر بمدرجات الصالة منذ انطلاق البطولة له دور كبير في رفع معنويات لاعبي المنتخب داخل المعلب.

وفي المباراة الثانية فاز منتخب الامارات على نظيره العراق بنتيجة (3 – 2).

ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني مباشرة إلى البطولة التي ستقام في تركمانستان في عام 2020 فيما سيلعب ثالث المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية مباراة لتحديد المتأهل الخامس عن منطقة (غرب آسيا).

وتضم المجموعة الاولى كلا من الكويت وفلسطين والامارات والعراق والبحرين فيما تضم المجموعة الثانية كلا من لبنان وقطر والسعودية وعمان.

وتستمر منافسات تصفيات بطولة آسيا لكرة الصالات (2020) التي تستضيفها البحرين والمخصصة لمنتخبات منطقة غرب آسيا حتى 22 أكتوبر الجاري.