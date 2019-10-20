اعلن رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع اليوم السبت استقالة وزراء الحزب الاربعة من الحكومة.

وقال جعجع في كلمة اثر اجتماع لتكتل الجمهورية القوية الذي يجمع وزراء ونواب حزب القوات “قررنا الطلب من وزرائنا التقدم باستقالاتهم من الحكومة بعدما توصلنا الى قناعة بأن هذه الحكومة عاجزة عن انقاذ الوضع المتفاقم”.

ولفت الى ان حزب القوات كان الوحيد الذي صوت ضد موازنة العام 2019 لعدم تضمنها الاصلاحات المطلوبة.

ويشارك الحزب في الحكومة عبر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ووزير العمل كميل ابو سليمان ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان.

ويشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي حركات احتجاج وتظاهرات في مختلف انحاء البلاد احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية حيث يطالبها المحتجون بالاستقالة.