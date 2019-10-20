السعودية.. خفض أسعار البنزين في الربع الرابع من 2019

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، السبت، أسعار البنزين المحدثة للربع الرابع من العام الجاري، التي سجلت انخفاضا طفيفا عن الربع السابق.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، سجل بنزين 91 سعر 1.50 ريال لكل لتر، فيما يباع بنزين 95 بسعر 2.05 ريال لكل لتر، وذلك خلال الربع الجاري أكتوبر-ديسمبر 2019.

وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءا من الأحد.

وكانت أسعار الربع السابق خلال أشهر يوليو-سبتمبر 2019، 1.53 ريال لبنزين 91، و2.18 ريال لبنزين 95.

وقالت ” أرامكو ” إن ذلك يأتي وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.