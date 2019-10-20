وفيات يوم الاحد 20 اكتوبر 2019

رجاء عبدالعزيز إبراهيم محمد، أرملة، علي سلطان الشاهين المهيد، 86 عاماً، شيعت، عزاء الرجال في المقبرة فقط، النساء: السرة ، ق 5 ، ش 1 ، م 111 ، العزاء يومي الأحد والاثنين، ت: 96667060، 65058005.

عصام عبدالله محمد الرويح، 57 عاماً، شيع، الرجال: الشامية ، ديوان الرويح ، ق 9 ، ش 91 ، م 1، النساء: الجابرية ، ق 7 ، ش 103 ، م 38،ت : 99628011، 99043478.

سعيد عبدالله حسن عبدالرحمن، 64 عاماً، شيع، الرجال: الدعية ، ق 3 ، مقابل ديوان العوضي، النساء: الخالدية ، ق 1 ، ش 10 ، م 3.

أحمد حسن علي الكندري، 83 عاماً، شيع، الرجال: الشعب ، ق 4 ، ش 40 ، م 10 (ديوان الكنادرة)، النساء: صباح السالم ، ق 13 ، ش 2 ، ج 9 ، م 20، ت: 99377144 ، 99288839.

بدرية السيد محمد الغربللي، زوجة ، حمد عبد الله الهديب، 83 عاماً، تشيع 9 صباحا يوم الاثنين، رجال: الشامية ، ق 1 ، ش 10 ، م 3 مقابل الدائري الأول، ديوان الغربللي، نساء: ضاحية عبدالله السالم ، ق 3 ، ش 31 ، م 8، ت: 99603078.