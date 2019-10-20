تغلب نادي كاظمة الكويتي اليوم الاحد على نظيره السالمية بنتيجة (2 – 1) في اختتام منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم (فيفا).

ففي الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على استاد صباح السالم بدا التحفظ على الفريقين في محاولة منهما للحفاظ على شباكهما نظيفة الا ان لاعبي (كاظمة) انتفضوا في الشوط الثاني ليسجلوا هدف السبق عبر عمر الحبيتر.

وادرك السالمية التعادل عن طريق فهد الرشيدي ليعود كاظمة لاجواء المنافسة ويحسم اللقاء لمصلحته بتسجيل الهدف الثاني عن طريق عبدالله الظفيري.

وبهذا الفوز رفع كاظمة رصيده الى ست نقاط في حين تجمد رصيد الخاسر عند اربع نقاط.

وبنهاية الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المحلي تصدر فريق الكويت الترتيب العام بتسع نقاط في حين احتل القادسية المركز الثاني بسبع نقاط ثم كاظمة بست نقاط ليأتي السالمية في المركز الرابع والشباب والساحل في المركزين الخامس والسادس على التوالي بأربع نقاط لكل منهما وبفارق الاهداف.

وحل التضامن في المركز السابع بثلاث نقاط ثم العربي بنقطتين وجاء اليرموك والنصر في المركزين التاسع والعاشر بنقطة يتيمة لكل منهما.