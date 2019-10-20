لبنان.. استمرار التظاهرات بحشود كبيرة

تحولت التظاهرات الاحتجاجية الشعبية في لبنان في يومها الرابع على التوالي الى ساحات احتفال رفعت فيها شعارات تعبر عن واقع الحال بصورة لم تخل من الطرافة الممزوجة بالالم من تردي الاوضاع.

وشهدت ساحات الاعتصام في مختلف المناطق حشودا متزايدة في حين كان رئيس الوزراء سعد الحريري يعقد اجتماعا وزاريا مصغرا ضم ممثلين عن (حزب الله) و(حركة امل) و(التيار الوطني الحر) و(تيار المردة) عرض فيه الاجراءات الاصلاحية الواجب اتخاذها لمعالجة الاوضاع الاقتصادية.

واعلن (الحزب التقدمي الاشتراكي) الذي يرأسه وليد جنبلاط والذي اعتذر عن المشاركة في الاجتماع الوزاري المذكور ان بقاءه في الحكومة مؤقت ومشروط بتنفيذ الاصلاحات التي عرضها رئيس الوزراء على الفرقاء السياسيين وادخل عليها (الاشتراكي) بعض الاضافات النوعية والاصلاحية.

واعلنت الجامعة اللبنانية والمصارف استمرار اقفالها ليوم غد بسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة التي تعم لبنان بينما دعا وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات الى تقدير الاوضاع المحيطة بمؤسساتهم التربوية واستئناف التدريس حيث تسمح تلك الأوضاع.

وشهدت ساحتا (الشهداء) و(رياض الصلح) في وسط بيروت اليوم الاحد حشودا هائلة من اللبنانيين تجمعوا من مختلف المناطق اللبنانية مطالبين باسقاط الحكومة واستعادة الاموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد.

وشهدت الطرقات المؤدية الى وسط العاصفة زحمة سير كبيرة منذ ساعات الصباح ولم تمنع الامطار المتفرقة التي هطلت المعتصمين من الوصول الى مكان الاعتصام سيرا على الاقدام.

ورفع المتظاهرون الاعلام اللبنانية ورددوا شعارات منددة بالحكومة وبالسلطة وبالتدابير التي تتخذها مطالبين باستقالة كل المسؤولين بسبب ما وصلت اليه اوضاع البلد.

ولم تحصل اي اشكالات امنية تذكر رغم الحشد الهائل الذي شهدته الساحتان وسط تدابير امنية مشددة نفذها الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ان حشودا كبيرة من المواطنين اللبنانيين تجمعوا في ساحة (النور) في طرابلس قدروا بعشرات الالاف وكذلك شهدت الطريق الدولية بين طرابلس وبيروت اعتصاما حاشدا في مدينة (جبيل) هو الاكبر منذ بدء الاعتصامات.

وذكرت ان اعتصامات كبيرة شهدتها منطقتي (كسروان) و(المتن) في جبل لبنان وفي مدينة (صور) جنوبا كما ان المتظاهرين قطعوا عددا من الطرقات ومنها الطريق الدولية في منطقة البقاع.

ووضع الصليب الاحمر اللبناني 160 سيارة اسعاف و 1000 مسعف في حالة تاهب للتدخل ومساعدة المتظاهرين عند الحاجة وفي كل الاراضي اللبنانية.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة ما دفع الحكومة الخميس الماضي إلى الموافقة على فرض رسم على المكالمات عبر (واتساب) وتطبيقات أخرى مماثلة في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد لعام 2020.

وكشفت الحكومة أيضا عن مقترح لزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين في 2021 ونقطتين مئويتين أخريين في 2022 حتى تصل إلى 15 بالمئة.

وعلى خلفية هذه القرارات يشهد لبنان حركات احتجاج وتظاهرات في مختلف انحاء البلاد احتجاجا على سياسة الحكومة الاقتصادية حيث يطالبها المحتجون بالاستقالة.

وكان رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع قد أعلن استقالة وزراء الحزب الأربعة من الحكومة.