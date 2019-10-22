أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 3ر23 نقطة ليبلغ مستوى 06ر5774 نقطة بنسبة ارتفاع 41ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 18ر216 مليون سهم تمت من خلال 7340 صفقة نقدية بقيمة 9ر28 مليون دينار كويتي (نحو 2ر98 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 31ر20 نقطة ليصل إلى مستوى 06ر4755 نقطة بنسبة 43ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر173 مليون سهم تمت عبر 4883 صفقة بقيمة 3ر10 مليون دينار (نحو 02ر35 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6296 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر42 مليون سهم تمت عبر 2457 صفقة بقيمة 5ر18 مليون دينار (نحو 9ر62 مليون دولار).

وكانت شركات (ورقية) و(سكب ك) و(وطنية د ق) و(قيوين ا) و(أسمنت خليج) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(التعمير) و(أرزان) و(أهلي متحد) و(أجوان) الأكثر تداولا فيما كانت شركات (كويت ت) و(التعمير) و(الأنظمة) و(اكتتاب) و(العقارية) الأكثر انخفاضا.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها مما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.