٥٣ شخصية سياسية وأكاديمية وإعلامية تناشد بالعفو العام

تحصلت على نسخة من العريضة التي وقع عليها عدد من الشخصيات السياسية والإكاديمية من أجل مناشدة القيادة السياسية بالإيعاز للحكومة للعمل على إصدار قانون “العفو العام”، وهذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بادئ ذي بدء .. نحمد الله ونشكره بأن من على صاحب السمو بالصحه والعافيه من العارض الصحي الذي الم بسموه داعين المولى عز وجل أن يسبغ على سموه اثواب الصحة والعافية ولا أرانا الله مكروها بصاحب السمو امير البلاد، ونسأل الله جلت قدرته أن يمد لنا في عمره ويجعله ذخراً للوطن والمواطنين، كما أننا نعلم بيقين ثابت حرص سموه على رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية خصوصا في ظل هذه الأوضاع الإقليمية الملتهبة، لذا نحن الموقعون أدناه نناشد صاحب السمو التكرم بالإيعاز لسمو رئيس الحكومة وحكومته بإعداد مشروع قانون العفو العام ( الشامل ) لأصحاب قضايا الرأي السياسي ممن هم في السجن حالياً أو خارج البلاد بما فيهم المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة، مما سيكون له أثر إيجابي في نفوس المحكومين وذويهم وعموم الشعب الكويتي الكرام ..

و هنا فإننا على يقين بأن شدائد الأمور ليس لها إلا أهل العزم وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والأمر مرفوع الى سموه وكلنا أمل وتطلع بعد الله سبحانه بعفوكم الكريم ونختم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

“مازاد الله عبداً بعفو الا عزاً”

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

1- النائب السابق : أحمد الشريعان

2- منجد البدر

3- النائب السابق : فايز البغيلي

4- يوسف المباركي

5- النائب السابق : صالح الملا

6- عباس بوردن

7- علي الفضاله

8- النائب السابق : خميس طلق عقاب

9- أحمد الديين

10- المحامي : حسن العيسى

11- الدكتور : عبدالعزيز السلطان

12- المحامي : محمد الحميدي

13- فهد الجبري

14- الدكتور : صلاح الجري

15- الدكتور : عبدالله الهاجري

16- الدكتور : شفيق الغبرا

17- الشيخ : أحمد القطان

18- المحامي : صلاح الهاشم

19- المحامي : عدنان أبل

20- محمد حمد شافي – رئيس إتحاد عمال النفط

21- النائب السابق : عمار العجمي

22- المحامي : دوخي الحصبان

23- عبدالعزيز اليحيى

24- المحامي : سعود مطلق السبيعي

25- جاسم محمد أرتي

26- منصور ناصر العوني – رئيس إتحاد عمال القطاع الخاص

27- محسن غانم

28- المحامي : شريان الشريان – رئيس جمعية المحامين

29- سعود الحجيلان – رئيس إتحاد عمال القطاع الخاص في آسيا وأفريقيا

30- النائب السابق : الصيفي مبارك الصيفي

31- الدكتور : مشاري الغزالي

32- المحامي : معاذ الدويله

33- النائب السابق الدكتور : ناصر الصانع

34- الدكتور : ساجد العبدلي

35- الدكتور : عواد الظفيري

36- حماد المترك

37- عبدالعزيز المكراد

38- الدكتور : عايد المناع

39- مرزوق الخليفه الشمري

40- النائب السابق : مبارك الدويله

41- الدكتور : ناصر المصري

42- النائب السابق : سعد طامي

43- حسن فلاح – الرئيس الأسبق لعمال النفط

44- سلطان المهنا

45- الدكتور : عبدالله سهر

46- النائب السابق الدكتور : عبيد الوسمي

47- الدكتور : سعد بن طفله

48- الدكتور : فهاد السنيني الحربي

49- الدكتور : فهد الحبيني

50- أحمد عقله – رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت.

51- النائب السابق : مرزوق الحبيني

52- النائب السابق : مبارك صنيدح العجمي

53- الكاتب الصحفي : محمد الرويحل