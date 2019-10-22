اظهر استطلاع للرأي اليوم الثلاثاء ان 62 بالمئة من النمساويين اعربوا عن اعتقادهم بان التعايش مع المسلمين امسى أكثر صعوبة مما كان عليه الوضع قبل اربع سنوات حينما تدفق الوف المهاجرين على اوروبا.

وبحسب الاستطلاع الذي اجراه (الصندوق النمساوي للاندماج) ونشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية فان العلاقة بين النمساويين والمهاجرين من كل الطوائف والأعراق تدهورت بشكل عام أخيرا بعد ان كانت أفضل نسبيا قبل موجة الهجرة أي 53 بالمئة مقابل 42 بالمئة يرونها جيدة.

وجاء في الاستطلاع ان أفضل المهاحرين اندماجا في المجتمع النمساوي هم الألمان بالدرجة الأولى ثم أهل البوسنة .

اما الأقل اندماجا فهم الصرب والشيشان والأتراك والصوماليون والسوريون في حين ان اسوأ المهاجرين وأقلهم اندماجا كما جاء في استطلاع الرأي هم الأفغان اذ بلغت نسبة الذين يعتقدون ذلك من العينة التي شملها الاستطلاع 74 بالمئة.

وافاد الاستطلاع بان 58 بالمئة من النمساويين قلقون من صعوبة اندماج أطفال المهاجرين في المدارس النمساوية.

في سياق آخر ذكر الاستطلاع ان الهاجس الأول الذي يؤرق النمساويين هو الانحباس الحراري والتغير المناخي الذي يأتي في المقدمة 37 بالمئة يليه هاجس التطرف الاسلامي بنسبة 23 بالمئة.