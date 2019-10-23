تواصلت اليوم الثلاثاء الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري ابطال اوروبا لهذا الموسم عبر اقامة ست مباريات اسفرت في ابرز نتائجها عن انتصارات للفرق الكبيرة في مواجهاتها سواء على ارضها او خارجها.

وفي النتائج وضمن اطار المجموعة الاولى خسر (غلطة سراي) التركي امام (ريال مدريد) الاسباني بهدف وحيد سجله الالماني توني كروس في الدقيقة 18.

وفي نفس المجموعة تعرض (كلوب بروج) البلجيكي لهزيمة قاسية امام (باريس سان جرمان) الفرنسي بخمسة اهداف نظيفة سجلها الارجنتيني ماورو ايكاردي في الدقيقتين السابعة و63 وكيليان مبابي في الدقائق 61 و79 و83.

وبهاتين النتيجتين احتفظ الفريق الفرنسي بصدارة فرق المجموعة بتسع نقاط يليه (ريال) باربع نقاط ثم الفريق البلجيكي بنقطتين والفريق التركي بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الثانية نجح (بايرن ميونيخ) الالماني في خطف الفوز من (اولمبياكوس بيرايوس) اليوناني على ارض الاخير بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

وسجل للفريق اليوناني المضيف كل من المغربي يوسف العربي في الدقيقة 23 والبرازيلي غييرمي في الدقيقة 79 فيما واصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي عروضه المميزة هذا الموسم وسجل في الدقيقتين 34 و62 بينما سجل الفرنسي كورنتان توليسو الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وفي المباراة الثانية من المجموعة استعاد (توتنهام هوتسبر) الانجليزي عافيته وسحق (النجم الاحمر بلغراد) الصربي بخسمة اهداف نظيفة سجلها هاري كين في الدقيقتين التاسعة و72 والكوري الجنوبي سون هونغ مين في الدقيقتين 16 و44 والارجنتيني اريك لاميلا في الدقيقة 57.

وابتعد (بايرن) بصدارة المجموعة بعدما حصد 9 نقاط يليه (توتنهام) باربع نقاط ثم (النجم الاحمر) بثلاث نقاط واولمبياكوس بنقطة واحدة.

اما المجموعة الثالثة فشهدت مباراة واحدة بين (مانشستر سيتي) الانجليزي و(اتلانتا) الايطالي واسفرت عن فوز كبير للفريق الانجليزي المضيف بخمسة اهداف لهدف وحيد.

وبعدما افتتح الاوكراني روسلان مالينوفسكي التسجيل للفريق الايطالي من ركلة جزاء في الدقيقة 28 اطلق (سيتي) مهرجان التهديف بواسطة الارجنتيني سيرجيو اغويرو الذي سجل هدفين في الدقيقة 34 ومن ركلة جزاء في الدقيقة 38 تلاه رحيم سترلينغ بثلاثة اهداف في الدقائق 58 و64 و69.

واحتفظ (سيتي) بصدارة ترتيب المجموعة بتسع نقاط امام (دينامو زغرب) و(شاختار دونيتسك) باربع نقاط لكل منهما واتلانتا من دون نقاط.

واخيرا وفي المجموعة الرابعة قلب (يوفنتوس) الايطالي تاخره امام (لوكوموتيف موسكو) الروسي الى فوز بهدفين لهدف.

سجل للضيوف اليكسي ميرانتشوك في الدقيقة 30 فيما تكفل الارجنتيني باولو ديبالا بالفوز عبر هدفين في الدقيقتين 77 و79.

وبقي (اليوفي) في الصدارة بالمشاركة مع (اتلتيكو مدريد) بسبع نقاط يليهما (لووموتيف) بثلاث نقاط و(ليفركوزن) دون نقاط.

وكان (اتلتيكو مدريد) الاسباني قد فاز على (باير ليفركوزن) الالماني بهدف نظيف لحساب المجموعة الرابعة، فيما تعادل (شاختار دونيتسك) الاوكراني مع ضيفه (دينامو زغرب) بهدفين لكل منهما في المباراتين اللتين اقيمتا في وقت مبكر اليوم.

وتختتم الجولة الثالثة يوم غد الاربعاء بثماني مباريات في المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.