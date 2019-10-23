اكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء توفر دواء علاج مرض التهاب القولون التقرحي (كرونز) بكميات تكفي الحاجة مدة 4 أشهر مقبلة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان ما تم تداوله حول عدم توفر دواء (Remicade) عار عن الصحة مؤكدة ان المخزون الاستراتيجي من الدواء متوفر.

واوضحت ان آخر طلبيات هذا النوع من الدواء وصلت إلى المستودعات الطبية اليوم وسبقها وصول طلبية أخرى قبل 3 أيام.

واضافت ان هناك طلبيات أخرى ستصل وفق ما هو مقرر ووارد بجدول الطلبيات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين وهو ما يؤكد عدم وجود أي مشاكل فيما يخص توفره.

وبينت ان ما حدث هو انتقال وكالة الدواء من شركة الى أخرى وما صاحب ذلك من اجراءات للدورة المستندية لكن ذلك لا يعني مطلقا عدم توفره داعية الى تحري الدقة في نشر اي معلومة مع الرجوع إلى المصادر الرسمية في الوزارة للتأكد منها.