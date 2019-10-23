وفيات يوم الاربعاء 23 اكتوبر 2019

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23 أكتوبر، 2019
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روسيا 2018
تشيلسي يضرب أياكس في أمستردام بطعنة باتشواي
منذ دقيقة واحدة
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سحب قرعة بطولة كأس الخليج ال24 لكرة القدم بالدوحة
منذ 3 ساعات
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الاتحاد الإسباني يعلن موعد “الكلاسيكو”
منذ 9 ساعات
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دوري أبطال أوروبا.. انتصارات لريال ويوفنتوس وبايرن وسيتي وتوتنهام وسان جرمان
منذ 20 ساعة
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اقتصاد
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 42 سنتا ليبلغ 08ر60 دولار
منذ 11 ساعة
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مؤسس “هواوي” يؤكد التعاون مع الكويت في تنفيذ رؤية 2035
منذ يوم واحد
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بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر23 نقطة
منذ يوم واحد
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مصر والكويت توقعان اتفاقيتين “برنامج تنمية سيناء بقيمة 1.86 مليار دولار”
منذ يومين
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رياضة
روسيا 2018
تشيلسي يضرب أياكس في أمستردام بطعنة باتشواي
منذ دقيقة واحدة
أضف تعليق
سحب قرعة بطولة كأس الخليج ال24 لكرة القدم بالدوحة
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
الاتحاد الإسباني يعلن موعد “الكلاسيكو”
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
دوري أبطال أوروبا.. انتصارات لريال ويوفنتوس وبايرن وسيتي وتوتنهام وسان جرمان
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 42 سنتا ليبلغ 08ر60 دولار
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
مؤسس “هواوي” يؤكد التعاون مع الكويت في تنفيذ رؤية 2035
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر23 نقطة
منذ يوم واحد
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مصر والكويت توقعان اتفاقيتين “برنامج تنمية سيناء بقيمة 1.86 مليار دولار”
منذ يومين
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تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
تشيلسي يضرب أياكس في أمستردام بطعنة باتشواي
منذ دقيقة واحدة
أضف تعليق
سحب قرعة بطولة كأس الخليج ال24 لكرة القدم بالدوحة
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
الاتحاد الإسباني يعلن موعد “الكلاسيكو”
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
دوري أبطال أوروبا.. انتصارات لريال ويوفنتوس وبايرن وسيتي وتوتنهام وسان جرمان
منذ 20 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 42 سنتا ليبلغ 08ر60 دولار
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
مؤسس “هواوي” يؤكد التعاون مع الكويت في تنفيذ رؤية 2035
منذ يوم واحد
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر23 نقطة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
مصر والكويت توقعان اتفاقيتين “برنامج تنمية سيناء بقيمة 1.86 مليار دولار”
منذ يومين
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الوفيات
وفيات يوم الاربعاء 23 اكتوبر 2019
منذ ساعة واحدة
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