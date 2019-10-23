محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 24 أكتوبر 2019

منذ 57 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
24 أكتوبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 38 كم/ساعة مع فرصة لرذاذ في وقت لاحق .

ليلاً:
رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 40°
الحرارة الصغرى: 22&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 &#160 قدم.

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