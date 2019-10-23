تشيلسي يضرب أياكس في أمستردام بطعنة باتشواي

حقق تشيلسي الإنجليزي انتصار ثمين على حساب مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم ميتشي باتشواي في الدقيقة 86، وبتلك النتيجة ارتقى تشيلسي إلى صدارة المجموعة الثامنة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد أياكس عند 6 نقاط في المركز الثاني.

دخل تشيلسي في أجواء المباراة سريعًا، ففي الدقيقة الرابعة ارتقى أبراهام لعرضية من ركلة ركنية، إلا أن رأسيته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وأتت المحاولة الأولى لأياكس في الدقيقة 8 عبر تسديدة قوية من قبل فيلتمان من خارج منطقة الجزاء، مرت إلى جانب القائم الأيسر.

وكاد مونت يفتتح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 14، بعد توغل في منطقة الجزاء سدد بعدها أرضية قوية، أخرجها الحارس أونانا إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 26، تمهدت الكرة بالخطأ أمام هودسون أودوي داخل منطقة الجزاء، ليطلق صاروخية مرت إلى جانب القائم.

وافتتح أياكس التسجيل في الدقيقة 35 عبر لاعبه بروميس، بعدما تلقى عرضية مميزة من قبل زياش، إلا أن تقنية الفار ألغت الهدف بداعي التسلل.

ومن هجمة مرتدة منظمة، وصلت الكرة على الجانب الأيمن لأزبلكويتا الذي وصل إلى منطقة الجزاء، ليسدد كرة مرت إلى جانب القائم الأيسر لأونانا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني انخفاض كبير في المستوى من قبل الفريقين، قبل أن يرتقى ألفاريز لركلة ركنية، ليسدد رأسية ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس كيبا في الدقيقة 59.

وبعدها بدقيقة واحدة سدد بليند كرة من على حدود منطقة الجزاء، أمسك بها بسهولة الحارس الإسباني.

ومع تراجع مستوى تشيلسي، أجرى مدرب البلوز فرانك لامبارد التبديل الأولى في الدقيقة 66 بنزول بوليسيتش، على حساب ويليان.

وواصل أياكس بحثه عن تسجيل الهدف الأول، وأتت المحاولة في الدقيقة 67 عبر الظهير الأيمن ديست، الذي سدد أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها كيبا.

ولم يتأخر التبديل الثاني لتشيلسي، بعدما نزل المهاجم البلجيكي باتشواي على حساب أبراهام، وكاد باتشواي مباشرة أن يسجل هدف الأول للبلوز في الدقيقة 72 من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت ضعيفة في يد أونانا.

وفي الدقيقة 73، تابع باتشواي تسديدة من قبل بوليسيتش، ليجد نفسه منفردًا تمامًا بمرمى أياكس، إلا أنه سدد الكرة بغرابة أعلى العارضة.

ومع استفاقة تشيلسي، أجرى أياكس التبديل الأول في الدقيقة 74 بنزول نيريس على حساب بروميس.

وتبادل بوليسيتش الكرة مع باتشواي في الدقيقة 80، ليسدد الأمريكي كرة قوية بعدها من على حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جانب القائم.

وتمكن باتشواي من تسجيل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 86، بعد سلسلة من المراوغات من جانب بوليسيتش على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، أنهاها بعرضية أرضية للمهاجم البلجيكي الذي سدد صارخية ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك أونانا.

وأجرى أياكس بعدها تبديلان دفعة واحدة في الدقيقة 89 بنزول سيم دي يونج على حساب ألفاريز، ونزول هونتيلار على حساب فيلتمان، كما أجرى تشيلسي التبديل الأخير بنزول ريسي جيمس على حساب هودسون أودوي.

وحاول باتشواي تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، أخرجها أونانا إلى ركلة ركنية، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بهدف نظيف.