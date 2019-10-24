‏شخصيات نسائية اكاديمية وإعلامية تصدر مناشدة بخصوص “العفو الشامل”

أصدرت عدد من الشخصيات ‏النسائية الاكاديمية والإعلامية الكويتية بيان مناشدة بخصوص “العفو الشامل” هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول المولى عز وجل

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ } [فصلت 34 – 35]

صدق الله العظيم

بادئ ذي بدأ نهنئ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه و نهنئ أنفسنا بعودة سموه إلى ارض الوطن بعد شفائه من العارض الصحي الذي تعرض له سموه ونسأل الله جلت قدرته أن يسبغ على سموه وافر الصحة والعافية .

ونحن كنساء لا ننسى الدور الكبير الذي قام به سموه في اقرار حقوقنا السياسية وإصرار سموه في تلك الفترة على هذا الحق الدستوري ومساواتنا مع اخينا الرجل في الحقوق والواجبات الذي نص عليها الدستور الكويتي في المادة ٢٩ .

ونحن من هذا المنطلق وحرصاً على رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية ونشر الفرحة والسعادة في قلوب ابناء الشعب الكويتي وفي نفوس الأمهات و الأخوات والزوجات والأبناء وهذا امر نعرف جيداً حرص سموه عليه وذلك بتفعيل الماده ٧٥ من الدستور والمتعلقة بالعفو العام الشامل وذلك بتكرم سموه بالإيعاز لحكومته الموقرة بإعداد هذا القانون بعد موافقته الكريمة عن اصحاب قضايا الرأي السياسي سواء من كانوا بالسجن حالياً او خارج الكويت بما فيهم المحكومين بقضية دخول مجلس الأمة ، لأننا في ظل هذه الأوضاع الإقليمية الملتهبة نحتاج ان نتوحد كأسرة واحدة داخلية لأننا تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الدعوة للسلم والسلام والصفح والعفو والعمل في كل مجالات الخير ، فأرض الكويت العزيزة أولى بهم من السجون ومن المهجر وعيون الشعب تلتفت دوماً لسمو الأمير الذي لانشك لحظة واحدة بحرصه على شعبه وأبنائه .

والله ولي التوفيق

١- د . وضحة أحمد المضف

٢- د . حنان الهاجري

٣- د . إقبال العثيمين

٤- د . جيهان الشمري

٥- د . منيرة الجاسم

٦- د . مشاعل المطيري

٧- أ. غنيمة زيد الحرب

٨-أ.خولة العتيقي

٩- أ.لطيفة الرزيحان

١٠- المحامية عبير الحداد

١١-أ. صبيحة عبدالقادر الجاسم

١٢- أ.هدى اليحي

١٣- المحامية أبرار الصالح

١٤- أ. نادية الشراح

١٥- أ. مريم خريبط