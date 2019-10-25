بما ان الامارات ابتكرت فكرة “وزارة السعادة” أرجو من حكومتنا ان تتبنى افكار استثنائيه كهذه وتنشئ “وزارة العتب” ويكون دورها كالصورة التي انتشرت مؤخراً عن برج “الكلب” حاشاكم الله، تعاتب المخالف قبل ان يخالف، اعتقد نتيجتها بتكون جداً إيجابية.

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رئيس جمهورية لبنان طالب مقابلة المتظاهرين ليعرف مطالبهم، انا كويتي واعلم ما هي مطالبهم واحتياجاتهم فكيف يجهل الرئيس احتياجات شعبه؟! نختصرها للرئيس، سعادتك بدك إياها تفك؟ امنح المتظاهرين وكافة الشعب آخر تبرع مليوني قبضته حكومتك من احدى الدول الخليجية ثم لكل حادث حديث.

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عبدالله الحبيل .. محبة الناس لك تواجهني كل يوم ومع أشخاص مختلفون بالفكر والسن او بالمركز .. يحيطوني بحب لا محدود لدرجة اني اشعر احيانا وكأني انا هو انت شخصياً، رغم ابتعادك عن الاعلام بشكل عام ورغم ندرة عرض روائعك الفنية على التلفزيون الا انك تحظى باحترام عظيم لا يناله الا القليل.

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يا شعب لبنان .. حسموا الموضوع .. بدنه ننزل عالصيفية ارجوكم وما بدنه نشحت كهربا وميه للبيت .. بدنه ناكل كبه نيه ونحن نشعر بالراحة والطمأنينة .. دافعوا عن اراضيكم وثرواتكم فمازلتم تمتلكون الخير الكثير ⁧‫#لبنان_ينتقض‬⁩.

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نحتاج من الحكومة ان تحسم الموضوع للشارع، نكتتب او نمتنع في الاكتتاب المقبل، حكومة تختلف مع بعضها البعض وغير قادرة على ان يكون لها قرار واحد في موضوع مثل هذا فكيف ستكون قادرة على مواجهة تحديات اكبر ستواجه البلد مستقبلاً؟!

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العاملين في برامج اذاعة الكويت يتذمرون من مكافآتهم التي اعتبروها قليلة والتي تبلغ قيمتها ٦ دنانير فقط للحلقة، ممتاز ايدي بيدكم ولكن افسحوا المجال للآخرين ان يشاركونكم في تقديم البرامج ولا تكون حكراً على كم “واوي” مع كامل الاحترام لهم وتالي طالبوا بزيادة قيمة المكافأة وكلنا معاكم.

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‏⁧‫#مصر_بتغرق‬⁩ والكويت ستغرق وستتضرر بعدها قريباً والحكومة ساهمت في الأزمة المصرية بشكل جاد وسريع بينما موقفها هنا “ترقيعي” لإسكات الشارع فقط وليس لحل المشكلة! انتظروا السيناريو المكرر.

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هناك أشباح في الكويت .. أشباح تثير الفتنة وتؤجج الاختلافات التي تؤدي للخلافات وتفسد وتنهب وتنتفع وتصطاد بالماء العكر .. عليكم بتحصين الكويت وبيوتكم من شر هؤلاء .. بتكاتفكم ودفاعكم عن وطنكم وتجاهل كل من لا يريد خيراً للكويت وأهلها.

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الحكومة مشكورة على بطاقة عافية للمتقاعدين وصحتهم تستحق ذلك ولكن على الحكومة مراقبة المستشفيات والعيادات وتتابع حالة المريض لأن البعض منها يمارس الغش التجاري مقابل صحة البشر، عيادة تعالج سن مريض لا يشكو منه لهدف الربح فقط وبالتالي يصبح المريض يعاني من سنه وتصبح مشكلته مشكلتين!!

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‏لم أتقبل ما قامت به الداخلية بتكليف بعض رجال الشرطة بتوزيع الحلويات والورد على المسافرين القادمين من بيروت، كان من المفترض تكليف مجموعات تطوعية او موظفين اخرين لهذه المهمة لأنها لا تصلح لرجل الأمن الذي يمثل هيبة قانون الدولة .. عالعموم قواهم الله ومشكورين!!

سلمان عبدالله الحبيل

@s_alhubail