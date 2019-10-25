حسن نصر الله: لا نؤيد إسقاط الحكومة في لبنان “الفراغ سيؤدي للفوضى”

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن حزبه لا يؤيد إسقاط الحكومة أو إجراء انتخابات نيابية مبكرة، معتبرًا أن ذلك سيؤدي إلى فراغ سياسي في البلاد، مؤكدًا أن “الفراغ سيؤدي للفوضى”، على حد وصفه.

وأعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمة للبنانيين، الجمعة، أنه جاري العمل في البرلمان اللبناني على مشروعات قوانين هامة من بينها قانون استعادة الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أن حزبه سيدفع في اتجاه إقرار هذا القانون.

واعتبر حسن نصر الله أن أول إنجازات الحراك الحادث في لبنان حاليا هو إقرار موازنة الدولة بدون ضرائب أو رسوم.

ووجه نصر الله انتقادات للمتظاهرين في لبنان، بسبب قطع الطرقات، داعيا إلى تشكيل قيادة من المتظاهرين في لبنان إلى تشكيل قيادة للتفاوض مع الحكومة الحالية، كما أعرب عن أن أمنياته أن يتجنب المتظاهرين السب وأعمال التخريب، على حد وصفه.

واتهم أمين حزب الله، جهات لم يسمها بتمويل المظاهرات التي تشهدها لبنان منذ أكثر من أسبوع، بمبالغ طائلة، مشددًا على أن “قوى سياسية تحاول القفز على الحراك من أجل تحقيق أهدافها”.

وأكد حسن نصر الله أن حزبه “يحمي البلد من الفراغ الذي سيؤدي للانهيار”، على حد تعبيره.