السفارة الكويتية تنصح بالتريث في السفر الى العراق

دعت السفارة الكويتية لدى العراق اليوم الجمعة المواطنين الكويتيين إلى التريث في السفر الى العراق فيما حثت الموجودين هناك على المغادرة والابتعاد عن التجمعات واماكن التظاهر.

ودعا السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر الى العراق الى التريث وعدم السفر في الوقت الحالي نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن العراقية.

واهاب السفير الزمانان “بالمواطنين الكويتيين الموجودين حاليا في المدن العراقية ضرورة مغادرتها بالسرعة الممكنة واتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن اماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.

واوضح انه في حال دعت الحاجة الى المساعدة فيمكن الاتصال بالسفارة الكويتية على الرقم (07802604123).

ويشهد العراق موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة باسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة “الفساد”.