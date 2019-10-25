حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 26 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

غير مستقر والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .



ليلاً:

غير مستقر والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 32°

الحرارة الصغرى: 25°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.