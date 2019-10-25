حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 26 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
السبت
26 أكتوبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
غير مستقر والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار .
ليلاً:
غير مستقر والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 25°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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