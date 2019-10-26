“سبت الساحات”.. الجيش اللبناني ينفذ أوامر بفتح الطرقات

اعترف مسؤولون عراقيون، الجمعة، بسقوط أول قتيل في احتجاجات، الجمعة. وأكدت الشرطة العراقية وفاة المتظاهر في بغداد بعد إصابته في وجهه بعبوة غاز مسيل للدموع.

وفي تطور عاجل، قالت مصادر الشرطة: “محتجون يشعلون النار في مكاتب حزب سياسي وجماعة شيعية مسلحة في محافظة المثنى بجنوب العراق”.

وأشعل المحتجون النيران في مقر حزب تيار الحكمة وجماعة عصائب أهل الحق بوسط مدينة السماوة، وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وفي جنوب العراق أيضاً، ذكرت مصادر الشرطة أن 3000 متظاهر على الأقل اقتحموا مبنى حكومياً وأشعلوا النار فيه بمدينة الناصرية.

ووسط تضارب حول عدد قتلى الاحتجاجات، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى في احتجاجات بغداد. وأفادت وسائل إعلام محلية أن أحد القتلى الذين سقطوا في تظاهرات، الجمعة، طُعِنَ من الخلف بسكين. ولم تشر مصادر حكومية رسمية إلى القتيل المذكور.

وذكر عضو المفوضية، علي البياتي، لوكالة “فرانس برس” أنه “بحسب المعلومات الأولية، فإن المتظاهرين الاثنين أصيبا في البداية بقنابل مسيلة للدموع في الوجه”، خصوصاً مع استخدام القوات الأمنية لوابل من تلك القنابل في تفريق آلاف المحتجين عند مداخل المنطقة الخضراء في وسط بغداد.

كما أكدت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الإصابات في التظاهرات إلى 227 شخصاً. وفي وقت سابق، تحدثت وزارة الداخلية العراقية عن إصابة نحو 60 عنصراً من قوات الأمن في التظاهرات.