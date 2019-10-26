“الأولمبية الكويتية”: غير صحيح منع اللاعب فهد الشمري من المشاركة بالبطولة بسبب اللحية

كشفت اللجنة الأولمبية الكويتية أن ما تم تداوله حول منع اللاعب فهد الشمري من المشاركة في البطولة العربية للموي تاي بمدينة ابو ظبي في دولة الإمارات الشقيقة أمر عار من الصحة تماما.

وأشار اللجنة الأولمبية في بيان لها اليوم السبت إلى أن لجنة التحقيق المحايدة التى شكلت من خارج أعضاء مجلس ادارة اللجنة قد انتهت من التحقيق الذي أجرته مع وفد المنتخب الكويتي للعبة فو عودته من المشاركة في البطولة العربية .. مشدده على أن مجلس الادارة اطلع على التقرير النهائي للجنة التحقيق الذى افاد بأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات حول استبعاد الشمري من المشاركة في البطولة بسبب “اللحية” أمر غير صحيح بالمرة .

وتستنكر اللجنة الأولمبية الكويتية محاولات تضليل المجتمع الرياضي في البلاد بمعلومات غير دقيقة .