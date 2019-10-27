طقس الكويت: أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وغزيرة ببعض المناطق

توقعت إدارة الأرصاد الكويتية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة وتكون غزيرة أحيانا ببعض المناطق.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن البلاد تتأثر في الساعات القادمة بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على فترات ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا تتراوح شدتها ما بين الخفيفة والمتوسطة وقد تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق.

ولفت القراوي إلى نشاط للرياح تزيد سرعتها على 55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية أحيانا وذلك خلال فترات تساقط الأمطار الرعدية كما تؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية أكثر من سبع أقدام.

وتوقع استمرار هذه الحالة خلال نهار يوم غد الاثنين وتقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا من الساعات المتأخرة من مساء غد ويرجع السبب في ذلك إلى تأثر البلاد بامتداد للمنخفض السوداني الموسمي الذي يجلب معه كتلة هوائية حارة ورطبة على سطح الأرض بالتزامن مع وجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا مصحوبا بتيار هواء نفاث بارد وفروق درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا مما يؤدي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار.

وعن معدل الأمطار اليوم الأحد حتى ساعة إعداد هذه المادة فقد بلغت بالملم في (العبدلي 10 ملم) – (مطربة 10 ملم) – (جال اللياح 3 ملم) – (الابرق 1 ملم) – (الرابية 8ر1 ملم) – (الجهراء 5 ملم) – (السالمي 3 ملم) – (السالمية 2 ملم) – (‏المناقيش 1 ملم) -(أم قدير 1 ملم) – (المطار 5ر0 ملم) – (الجابرية 9ر3 ملم)- (كيفان 3ر2 ملم) .