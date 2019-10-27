توجه الناخبون العمانيون اليوم الأحد الى صناديق الاقتراع لاختيار 86 عضوا يمثلونهم في مجلس الشورى بجميع مراكز الانتخاب بالسلطنة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشورى بدورته التاسعة 637 مرشحا بينهم 40 امرأة في حين يبلغ عدد العمانيين الذين يحق لهم التصويت 713335 ناخبا وناخبة.

وفتحت مراكز الانتخاب البالغ عددها 110 مراكز ابوابها عند الساعة السابعة صباحا على ان تستمر حتى السابعة مساء.

ويتوقع ان تشهد الدورة الحالية اكبر نسبة مشاركة نظرا للحراك الانتخابي الذي شهدته عمان خلال الأسابيع الماضية وكشف عن وعي كبير بأهمية المشاركة في الانتخابات واختيار مرشحين واعين بمتطلبات المرحلة المقبلة.

ويرمي مجلس الشورى الذي حل عام 1991 محل ما كان يعرف ب(المجلس الاستشاري للدولة) الى مساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني وان يقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة حسبما ينص المرسوم السلطاني الذي انشأ هذا الكيان البرلماني الجديد.

وشهدت التجربة النيابية العمانية الحديثة تطورا ملموسا على المستوى المؤسسي في ضوء سعي السلطان قابوس بن سعيد الى تحديد اطار تنظيمي يرسي مبدأ الشورى من مجلس استشاري مكون من 43 عضوا عام 1981 الى مجلس شورى قوامه 85 عضوا.

ومن المقرر ان يتم اعلان النتائج مساء اليوم من خلال التلفزيون والاذاعة الى جانب النقل المباشر لسير عملية التصويت منذ بدايتها والى النهاية من مختلف المراكز الانتخابية في عدد من المحافظات والمناطق الرئيسية في السلطنة.