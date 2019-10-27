اعلنت الشرطة الاسبانية اليوم الاحد اصابة 45 شخصا بجروح اثر الاحتجاجات “العنيفة” التي عادت مساء امس إلى شوارع (برشلونة) بعد أسبوع من الهدوء للمطالبة باطلاق سراح زعماء العملية الانفصالية المتواجدين في السجون.

ونقل التلفزيون الاسباني عن الشرطة القول ان نحو 10 آلاف متظاهر تجمعوا مجددا أمام مقر الشرطة في المدينة حيث ألقوا الكرات والزجاجات والبيض والطلاء على القوات الامنية التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي لتفريقهم.

وأوضح ان المتظاهرين أقاموا المتاريس وأضرموا النيران بها كما أطلقوا الألعاب النارية باتجاه قوات الشرطة لافتا إلى انه تم اعتقال أربعة مدنيين.

وذكر ان الاصطدام بين الجانبين تسبب في إصابة 45 شخصا بجروح بينهم أربعة عناصر في الشرطة واحد منهم في حالة خطيرة.

وجاءت المظاهرة العنيفة استجابة لدعوة أطلقها ما يسمى (لجان الدفاع عن الجمهورية) التي نشأت في 2017 لتسهيل إجراء الاستفتاء حول الانفصال عن إسبانيا وذلك بعد انتهاء مظاهرة سلمية شارك فيها 350 ألف شخص في برشلونة للمطالبة ب”حق تقرير المصير” وتحرير الزعماء الانفصاليين.

وكانت المحكمة العليا الاسبانية حكمت في 14 أكتوبر الجاري بعقوبات بالسجن تتراوح بين تسعة إلى 13 عاما بحق الزعماء الانفصاليين التسعة المتواجدين احترازيا في السجون منذ نحو عامين ما تسبب في خروج مظاهرات واحتجاجات عنيفة في (كتالونيا) للمطالبة بإطلاق سراحهم.