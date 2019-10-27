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#فيديو متداول من جامعة #الشدادية .. #جامعة_الكويت #امطار_الكويت
منذ 4 ساعات
#فيديو متداول من جامعة #الشدادية .. #جامعة_الكويت#امطار_الكويت pic.twitter.com/qMCCB7ksmb— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩
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