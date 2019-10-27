تسلمت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاحد حوالي 200 الف كتاب من قبل نظيرتها العراقية ترجع ملكيتها للمكتبة الوطنية وجامعة الكويت كانت سرقت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم عام 1990.

وقال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات المستشار عبدالعزيز الجارالله لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا التسليم يأتي ثمرة للتعاون البناء بين وزارتي الخارجية في البلدين الشقيقين.

واكد الجارالله ان الكويت ما زالت تحث الجانب العراقي على تسليم كافة الارشيف الوطني والممتلكات الكويتية التي نهبت بشكل منظم خلال فترة الغزو العراقي.

واوضح ان عملية التسليم تتم بالتعاون وبإشراف من الامم المتحدة وبعثة (اليونامي) المقيمة في العراق وذلك تنفيذا لقرار مجلس الامن (2107) الصادر في 2013.

من جانبه قال وكيل وزارة الخارجية العراقي السفير حازم اليوسفي في تصريح مماثل ل(كونا) ان بلاده حريصة على الالتزام بقرارات مجلس الامن المتعلقة بالكويت واعادة ما تم نهبه خلال فترة الغزو العراقي.

واكد اليوسفي حرص العراق على توطيد العلاقات الاخوية بين الجانبين مستذكرا زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الاخيرة للعراق وزيارة الرئيس العراقي برهم صالح للكويت وما ترتب على تلك الزيارات المهمة من نتائج ايجابية وبناءة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

واشار الى ان (الخارجية) العراقية بذلت جهودا كبيرة لاعادة الارشيف في مختلف مراحله وجمع هذا الارشيف المنهوب من قبل النظام البائد.

واعرب اليوسفي عن سعادته بما تحقق من نتائج ايجابية حتى الان في خدمة العلاقات الثنائية مؤكدا استمرار العراق على نهج تطوير اواصر العلاقات الاخوية.

بدوره اعرب ممثل الامين العام للامم المتحدة المنسق المقيم الدكتور طارق الشيخ في تصريح مماثل عن تطلعه لاستمرار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون البناء بين للبلدين.

واكد الشيخ ان هذه الخطوات الكويتية العراقية تأتي منسجمة مع مبدأ ترسيخ السلام والاخوة المنشود بين دول العالم.