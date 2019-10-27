“أنقذوا اللجنة التشريعية” هاشتاق يطالب “نواب الثقة” بعدم التفريط بها

دشن مغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاق “أنقذوا اللجنة التشريعية”.

وجاء في التغريدات مطالبات من مغردين وناشطين لمن وصفوهم النواب “محل الثقة” بعدم التفريط بهذه اللجنة التي تعتبر عصب المجلس التشريعي.

#انقذوا_اللجنه_التشريعيه اللجنه التشريعيه هي ( المطبخ) الفعلي للمجلس لذالك واجب عليكم إنقاذ اللجنه من يد العابثين — أحمد جدي العتيبي ✏️🇰🇼 (@Ahmad_aLOtaibi) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩