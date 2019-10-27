“أنقذوا اللجنة التشريعية” هاشتاق يطالب “نواب الثقة” بعدم التفريط بها

دشن مغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاق “أنقذوا اللجنة التشريعية”.
وجاء في التغريدات مطالبات من مغردين وناشطين لمن وصفوهم النواب “محل الثقة” بعدم التفريط بهذه اللجنة التي تعتبر عصب المجلس التشريعي.
هذه احدى نتائج صور الإنحراف التي مارسها أعضاء اللجنة التشريعية @Dr__ALKANDARI @m_h_aldallal @WahabAlbabtain @abalkandari @OALSHAHEEN @Abdllah_fhhad @ThamerAlsuwait @khaledAlmoanes @Nayef_Almrdas #أنقذوا_اللجنة_التشريعية pic.twitter.com/SvAJvUTzoU
— نبيل المفرِّح (@Almufarre7) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩
اللجنه التشريعيه هي ( المطبخ) الفعلي للمجلس
لذالك واجب عليكم إنقاذ اللجنه من يد العابثين
— أحمد جدي العتيبي ✏️🇰🇼 (@Ahmad_aLOtaibi) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩
#أنقذوا_اللجنة_التشريعية
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–#أنقذوا_اللجنة_التشريعية
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لايمكن نقبل للنواب الذي نتوسم بهم الخير ترك اللجنة
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سوف تحاسبكم الأمه بتفريطكم بحقوق الأمه
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واللجنة من أهم حقوق الأمه
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— المحامي-محمد الرويس (@malrewes) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩
#أنقذوا_اللجنة_التشريعية pic.twitter.com/ZR7ykG7NJy
— خالد خليفه الدريويش (@k_aldraweesh) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩
الكتاب من عنوانه ! #أنقذوا_اللجنة_التشريعية بل #مجلس_الأمة pic.twitter.com/XevlQdohoG
— أنور مساعد الطبطبائي (@anwartab) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩
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