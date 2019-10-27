برلمان

“أنقذوا اللجنة التشريعية” هاشتاق يطالب “نواب الثقة” بعدم التفريط بها

منذ دقيقة واحدة
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دشن مغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر” هاشتاق “أنقذوا اللجنة التشريعية”.
وجاء في التغريدات مطالبات من مغردين وناشطين لمن وصفوهم النواب “محل الثقة” بعدم التفريط بهذه اللجنة التي تعتبر عصب المجلس التشريعي.

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