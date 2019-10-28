يشهد مجلس الأمة الكويتي يوم غد الثلاثاء مناقشة استجوابين الأول مقدم من النائب محمد هايف إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته والثاني من النائب عمر الطبطبائي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان بصفتها في مستهل دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15.

ومع تقديم النائب رياض العدساني يوم أمس الأحد طلبا لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بصفته على أن يدرج في جلسة 12 نوفمبر المقبل تعد تلك الاستجوابات آنفة الذكر على التوالي ال103 وال104 وال105 في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية.

وأما في السنوات العشر الماضية فقد شهدت مسيرة الحياة البرلمانية الكويتية قبل هذه الاستجوابات المشار إليها آنفا على التوالي نحو 57 استجوابا أفضت إلى نتائج مختلفة إليكم عرضا لها خلال الفصول التشريعية الثلاثة الأخيرة: الفصل التشريعي ال13 شهد 18 استجوابا: -الاستجواب المقدم من العضو مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح في 8 يونيو 2009.

-الاستجواب المقدم من العضو الدكتور فيصل المسلم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في 15 نوفمبر 2009.

-الاستجواب المقدم من العضو مبارك الوعلان إلى وزير الأشغال العامة وزير البلدية الدكتور فاضل صفر في 18 نوفمبر 2009.

-استجواب العضو مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح في 18 نوفمبر 2009.

استجواب العضو الدكتور ضيف الله بورمية إلى وزير الدفاع الشيخ جابر الخالد الصباح في 19 نوفمبر 2009.

-الاستجواب المقدم من العضو علي الدقباسي إلى وزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح في 23 فبراير 2010.

-الاستجواب المقدم من العضو خالد الطاحوس إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في 30 مايو 2010.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء الدكتور جمعان الحربش وصالح الملا ومسلم البراك إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح في 30 نوفمبر 2010.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء الدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح في 24 يناير 2011.

-الاستجواب المقدم من العضوين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم إلى وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح في 22 مارس 2011.

-الاستجواب المقدم من العضو فيصل الدويسان إلى وزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح في 29 مارس 2011.

-الاستجواب المقدم من العضو صالح عاشور إلى وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في 30 مارس 2011.

-الاستجواب المقدم من العضوين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 10 مايو 2011.

-الاستجواب المقدم من العضوين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم إلى وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد الصباح في 15 مايو 2011.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 22 مايو 2011.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك إلى سمو الشيخ ناصر المحمدالأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 23 يونيو 2011.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وفيصل المسلم إلى سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 15 نوفمبر 2011.

-الاستجواب المقدم من العضو فيصل الدويسان إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 30 سبتمبر 2012.

الفصل التشريعي ال14 تميز بأنه الأكثر في عدد مرات الاستجواب ب 20 استجوابا وتضمن: -الاستجواب المقدم من العضو رياض العدساني إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 31 أكتوبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو الدكتور حسين قويعان إلى وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله الصباح في 3 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو الدكتور خليل عبدالله إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي في 10 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة في 13 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو رياض العدساني إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 13 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو صفاء الهاشم إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 14 نوفمبر 2013.

الاستجواب المقدم من العضو صفاء الهاشم إلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي في 14 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضوين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولية لشؤون البلدية سالم الأذينة في 17 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو حمدان العازمي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي في 28 نوفمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو صالح عاشور إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف في 19 ديسمبر 2013.

-الاستجواب المقدم من العضو عادل الخرافي إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم في 26 يناير 2014.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء حسين المطيري ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 24 أبريل 2014.

-الاستجواب المقدم من الدكتور عبدالله الطريجي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في 23 نوفمبر 2014.

-الاستجواب المقدم من العضو روضان الروضان إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في 23 مارس 2015.

-الاستجواب المقدم من العضو الدكتور عبدالحميد دشتي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في 11 مايو 2015.

-الاستجواب المقدم من العضو محمد طنا العنزي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في 13 أكتوبر 2015.

-الاستجواب المقدم من العضو سعدون العتيبي إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار في 15 نوفمبر 2015.

-الاستجواب المقدم من العضوين حمدان العازمي وراكان النصف إلى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي في 14 ديسمبر 2015.

-الاستجواب المقدم من العضو صالح أحمد عاشور إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في 8 مارس 2016.

-الاستجواب المقدم من العضوين مبارك سالم الحريص وأحمد سليمان القضيبي إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في 29 مارس 2016.

الفصل التشريعي ال15 واحتوى على 19 استجوابا جاءت على النحو التالي: – الاستجواب المقدم من الأعضاء الدكتور وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح في 15 يناير 2017.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 12 أبريل 2017.

-الاستجواب المقدم من العضوين رياض العدساني وشعيب المويزري إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 16 أبريل 2017.

-الاستجواب المقدم من العضو شعيب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل في 26 أبريل 2017.

-الاستجواب المقدم من العضوين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح في 18 أكتوبر 2017.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في 11 يناير 2018.

-الاستجواب المقدم من العضوين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي في 7 مارس 2018.

-الاستجواب المقدم من العضوين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في 16 أبريل 2018.

-الاستجواب المقدم من العضو حمدان العازمي إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 19 أبريل 2018.

-الاستجواب المقدم من العضو صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في 22 أبريل 2018.

-الاستجواب المقدم من العضوين شعيب المويزري محمد المطير إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 27 يونيو 2018.

-الاستجواب المقدم من العضو رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي في 25 سبتمبر 2018.

-الاستجواب المقدم من العضو شعيب المويزري إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 12 نوفمبر 2018.

-الاستجواب المقدم من العضوين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان في 5 مارس 2019.

-الاستجواب المقدم من العضوين محمد المطير ومحمد هايف المطيري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في 18 أبريل 2019.

-الاستجواب المقدم من الأعضاء رياض العدساني وعادل الدمخي ومحمد الدلال إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في 23 أبريل 2019.

-الاستجواب المقدم من العضو عبدالكريم الكندري إلى سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 30 أبريل 2019.

-الاستجواب المقدم من العضوين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في 11 يونيو 2019.

-الاستجواب المقدم من العضو محمد هايف المطيريإلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في 25 يونيو 2019.