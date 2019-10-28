“اثنين السيارات” في لبنان.. قطع طرقات وإشعال دواليب

يدخل لبنان، الاثنين، يومه الـ12 من الحراك الذي انطلق في 17 أكتوبر ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، بعد أن دعا عدد من المحتجين إلى إضراب عام تحت اسم “اثنين السيارات”، مشجعين الناس على ركن سياراتهم في الطرقات لقطعها.

وفي هذا السياق، أفادت مراسلة العربية، الاثنين، أن عدداً من المحتجين عمدوا في الصباح الباكر إلى قطع عدة طرقات، لاسيما كسروان، حيث تم قطع طريق زوق مصبح بالإطارات المشتعلة وطريق أدونيس. وأوضحت أن متظاهرين ركنوا سياراتهم في الطرقات لقطعها، مضيفة أن متظاهرين قطعوا طرقات رئيسية، في حين حاول الجيش اللبناني فتحها.

من جهتها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام “وكالة رسمية” بإصابة ثلاثة أشخاص خلال قيام الجيش بفتح الطريق في صيدا (جنوباً).

وأمس احتشد الآلاف في وسط بيروت وصيدا والنبطية (جنوب لبنان)، بالإضافة إلى طرابلس (شمالاً)، واستمروا حتى ساعات متأخرة ليلاً.

إلى ذلك، وجهت حملة “لحقي”، في بيان حمل الرقم 11، نداء “للناس”، دعت فيه إلى “إضراب عام في كل لبنان” اليوم، واستمرار التحركات الاحتجاجية “بإصرار وثبات، حتى الاستقالة الفورية للحكومة المعادية لمصالح الناس، وتشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة، حكومة للناس من خارج مكونات الطبقة الحاكمة وبإشراف القضاة المستقلين تتحدد مهامها بما يلي: إدارة الأزمة الاقتصادية، وقانون ضرائب يحقق العدالة الضريبية، وانتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب”.