اعلنت نقابة المعلمين العراقيين اليوم الاثنين الاضراب العام في عموم مدارس البلاد دعما لمطالب الاحتجاجات الشعبية في بغداد وبقية المحافظات.

وذكرت النقابة في بيان انها “تعلن الاضراب العام في المدارس كافة ولمدة اربعة ايام ابتداء من اليوم ودعوة الملاكات التدريسية للمشاركة الفاعلة في الاحتجاجات السلمية”.

وحذرت من انه “في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة فإنها ستتخذ قرارات اشد تنسجم مع حجم الاحداث”.

ودعت النقابة الى استقالة الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات والكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين وتقديمهم للقضاء كما دعت الى حصر السلاح بيد الدولة والغاء الامتيازات الممنوحة للدرجات الخاصة وتخفيض رواتهم.

وشهد العراق اليوم تزايدا في عدد الطلبة المنخرطين في الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي والتي راح ضحيتها 74 قتيلا وأكثر من ثلاثة آلاف جريح خلال ثلاثة أيام.