حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الثلاثاء
29 أكتوبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 22°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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