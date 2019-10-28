حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار نسبيا و والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



ليلاً:

غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 32°

الحرارة الصغرى: 22°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.