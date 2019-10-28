محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

منذ 34 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
29 أكتوبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا و والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
غائم جزئيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 22&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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