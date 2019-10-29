محليات

البديّح: كلمة سمو أمير البلاد توجب علينا ادراك حجم الأخطار في المنطقة

منذ ساعتين
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أكد المحامي أحمد البديّح أن كلمة سمو أمير البلاد خلال افتتاح دور الانعقاد ١٥ بالفصل التشريعي الرابع لمجلس الامة توجب علينا جميعاً أن نعي و ندرك حجم الاخطار في المنطقة.

وقال البديّح انه لمواجهة هذه الأخطار نحتاج أن نعمل بجهد نحو ترسيخ وحدتنا الوطنية وتلاحم مجتمعنا ونبذ الفتن بأشكالها المختلفة ، ومحاربة الفرقة والابتعاد عن إثارة النعرات العصبية البغيضة مشيرا الى أن ما نشاهده من انحراف في وسائل التواصل الاجتماعي بات يؤثر على علاقاتنا مع اخوتنا في الخليج.
وأضاف البديح: ما نحتاجه فعلا هو تطبيق ما جاء في النطق السامي ليعود الخليج بصورته المشعة كما عرفه العالم، ونحمد الله ان لنا قائدا حكيما يقود سفينة الكويت الى بر الامان
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