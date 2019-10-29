البديّح: كلمة سمو أمير البلاد توجب علينا ادراك حجم الأخطار في المنطقة

أكد المحامي أحمد البديّح أن كلمة سمو أمير البلاد خلال افتتاح دور الانعقاد ١٥ بالفصل التشريعي الرابع لمجلس الامة توجب علينا جميعاً أن نعي و ندرك حجم الاخطار في المنطقة.

وقال البديّح انه لمواجهة هذه الأخطار نحتاج أن نعمل بجهد نحو ترسيخ وحدتنا الوطنية وتلاحم مجتمعنا ونبذ الفتن بأشكالها المختلفة ، ومحاربة الفرقة والابتعاد عن إثارة النعرات العصبية البغيضة مشيرا الى أن ما نشاهده من انحراف في وسائل التواصل الاجتماعي بات يؤثر على علاقاتنا مع اخوتنا في الخليج.

وأضاف البديح: ما نحتاجه فعلا هو تطبيق ما جاء في النطق السامي ليعود الخليج بصورته المشعة كما عرفه العالم، ونحمد الله ان لنا قائدا حكيما يقود سفينة الكويت الى بر الامان

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