زكى مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء اعضاء لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 وذلك وفقا للمادة (93) من الدستور.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب الدكتور خليل عبدالله واسامة الشاهين والدكتور عودة الرويعي وصفاء الهاشم وعمر الطبطبائي.

وتنص المادة (93) من الدستور على ان “يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله”.