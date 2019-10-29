زكى مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء اعضاء لجنة الشؤون شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 وذلك وفقا للمادة (93) من الدستور.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب الدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل عبدالله ومحمد الدلال والدكتور حمود الخضير وعمر الطبطبائي.

وتنص المادة (93) من الدستور على ان “يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله”.