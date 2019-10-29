زكى مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء اعضاء لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 وذلك وفقا للمادة (93) من الدستور.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب سعود الشويعر وفراج العربيد وعبدالله الكندري وسعدون حماد وعسكر العنزي.

وتنص المادة (93) من الدستور على ان “يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله”.