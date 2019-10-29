انتخب مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء اعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 وذلك وفقا للمادة (93) من الدستور.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب أحمد الفضل وخالد الشطي والدكتور خليل عبدالله وفيصل الكندري وخالد العتيبي وخلف دميثير ومحمد الدلال.

وتنص المادة (93) من الدستور على ان “يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله”.