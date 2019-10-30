عقدت المباحثات الرسمية ترأس الجانب الكويتي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب الاردني صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح ان المباحثات تناولت العلاقات الاخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وتوسيع اطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الشقيقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الاصعدة.