اعلنت بلدية الكويت اليوم الاربعاء عن توفير 20 موقعا خدميا لرواد البر في مناطق المخيمات وذلك لتوفير سبل الراحة لرواد البر.

وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير فهد الشتيلي في بيان صحفي ان موسم التخييم الربيعي سيبدا في الفترة من 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس من العام المقبل.

واضاف الشتيلي ان البلدية قامت بدعوة ممثلي الجمعيات التعاونية الراغبة في تقديم خدمات للمساهمين مشيرا الى انه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد البر نظرا لقرب موسم التخييم الربيعي.

من جانبه اكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء فهد القريفه وفق البيان ضرورة التزام ممثلي الجمعيات التعاونية بكافة الشروط والضوابط المحددة من قبل البلدية في موسم التخييم.