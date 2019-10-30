أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الاربعاء توقيع اتفاقية قرض مجمع بقيمة 10 مليارات دولار مع مجموعة مصرفية تتكون من 10 بنوك عالمية.

وذكر الصندوق في بيان ان الصندوق سيستخدم القرض لتمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري موضحا انه سيتم دفع القرض التجسيري المجمع بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في (سابك) لصالح شركة (أرامكو) السعودية.

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان انه جرى الاتفاق على القرض التجسيري المجمع مع مجموعة مصرفية تتكون من 10 بنوك عالمية هي (بنك أوف أمريكا كوربوريشن) و(بي إن بي باريباس) و(سيتي جروب) و(كريديت أجريكول سي آي بي) و(إتش إس بي سي) و(جي بي مورغان) و(ميزوهو بنك) وبنك (إم يو إف جي) وبنك (ستاندرد تشارترد) وبنك (سوميتومو ميتسوي) المصرفي.

واضاف الرميان أن هذه البنوك تندرج ضمن المجموعة المصرفية العالمية التي سبق للصندوق الاتفاق معها للحصول على قرض مجمع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سبتمبر 2018.

واكد ان برنامج الصندوق للفترة (2018 -2020) يعتمد على أربعة مصادر تمويل رئيسة تم توضيحها في وثيقة البرنامج وتشمل الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق والأصول المملوكة للحكومة التي تحولت ملكيتها للصندوق إضافة إلى القروض وأدوات الدين التي يصدرها الصندوق بشكل مستقل.

واوضح انه “من المتوقع أن توفر الصفقة المتفق عليها لبيع حصة الصندوق في شركة (سابك) نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج صندوق الاستثمارات العامة الاستثماري”.

يأتي هذا الاعلان في وقت انطلقت فيه امس الثلاثاء اعمال منتدى (مبادرة مستقبل الاستثمار 2019) في الرياض والتي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بحضور مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار.

وتسعى المبادرة التي تقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتسليط الضوء على الصناعات المستقبلية واثراء النقاش حول مدى قدرة الاستثمار على الإسهام في دفع عجلة التنمية بالعالم.