اعلنت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين مشاركة وفد منها في معرض (اكسبو أصحاب الهمم) الذي يقام في إمارة دبي 5 نوفمبر المقبل ويستمر ثلاثة ايام بمشاركة نخبة من المبدعين والمبتكرين والموهوبين من مختلف الدول.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة فاطمة الثلاب في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان الجمعية تهدف من خلال هذه المشاركة الى عرض انجازات الشباب الكويتي على المستويين الاقليمي والعالمي اضافة الى تبادل الخبرات مع المشاركين في المعرض.

واضافت ان الفريق المشارك من الجمعية سيعرض مجموعة من الاختراعات والابتكارات الكويتية المتميزة مشيرة الى حرص الجمعية على المشاركة في مثل هذه الفعاليات للاحتكاك مع أصحاب الخبرات والكفاءات واكتساب الخبرات والمهارات منهم.

وذكرت ان المخترعين الكويتيين يمتلكون العديد من الإنجازات والاختراعات المتميزة التي تستحق ان يسلط الضوء عليها ويتم إبرازها محليا وعربيا ودوليا.

وبينت ان الجمعية تعمل جاهدة منذ إشهارها على إبراز الكفاءات الكويتية من المخترعين أصحاب الأفكار المميزة ومساعدتهم في الاحتكاك بنظرائهم من مختلف الدول وتوفير حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين في مختلف الفعاليات سعيا إلى تنفيذ أفكارهم واختراعاتهم وخروجها إلى النور.

وشددت الثلاب على ان الجمعية مستمرة في المشاركة في مثل هذه الفعاليات سواء داخل دولة الكويت أو خارجها وبما يصب في صالح المخترعين الكويتيين وباعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المستقبلي المبني على العلم والمعرفة.

يذكر ان الجمعية الكويتية لدعم المخترعين تم اشهارها بموجب القرار الوزاري رقم (29/1) لسنة 2016 وتعنى الجمعية بالإهتمام بالمخترعين الكويتين ودعمهم وتقديم ما يمكنهم من الإبداع والإختراع.

وتهدف الجمعية الى المساهمة في بناء منظومة وطنية للمخترعين توفر لهم رعاية متميزة وتعزز طموحهم العلمي وتساعدهم في تحويل أفكارهم المبدعة إلى واقع يستثمر.

كما تهدف الجمعية الى نشر وعي الإبداع والإختراعات والمعرفة في المجتمع الكويتي ودعم القدرات الوطنية في إنتاج الأفكار الإبداعية والإرتقاء بالمخترع الكويتي من الناحية الفنية وتطوير مهاراته وتوفير كافة السبل للمخترع الكويتي لإبراز إختراعاته ودعمه إعلاميا وفنيا وقانونيا.